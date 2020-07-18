شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى الكويتى : دخول الشيخ صباح الأحمد المستشفى لإجراء فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم السبت، دخول أمير البلاد ، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح ، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بحسب كا ذكرت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل .

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.