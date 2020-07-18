الديوان الأميرى الكويتى : دخول الشيخ صباح الأحمد المستشفى لإجراء فحوصات طبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم السبت، دخول أمير البلاد ، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح ، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بحسب كا ذكرت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل .
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد قال أمس الأول الخميس، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيجري الأسبوع الجاري فحوصاته الطبية الروتينية.
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