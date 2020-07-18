القبض على 6 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، أن القوات الأمنية نفذت عمليات بهدف إحباط الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأمن والسلام، شمالي سوريا.

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وأضافت أن العمليات أسفرت عن القبض على 4 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "درع الفرات"، و2 آخرين في منطقة عملية "غصن الزيتون".

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.