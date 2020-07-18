أمانة الشرقية (735) جولة رقابية وتطهير وتعقيم (804) موقعاً أمس الجمعة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 26/11/1441هـ (735) جولة رقابية ضمن جولاتها المستمرة؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، كما قامت الأمانة بجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة بزيارة المنشآت التجارية بلغت (4) جولات، إضافة إلى استمرار خطة التطهير والتعقيم التي تقِف عليها منذ بدء الجائحة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة ضبطت (26) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(61) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

وأضاف بأن الأمانة أنجزت يوم أمس بمشاركة (9533) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، تطهير وتعقيم (804) موقعاً.

ودعا محمد الصفيان الجميع الى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.