المنتدى الافتراضي العالمي للمرأة وأسبوع عرض الأزياء من 12/ الى 19 يوليو2020م

تتشرف “زوايا ” بتقديم العرض الخاص بالمنتدى وروائع عروض الأزياء العالمية الخاصة بهذه الفترة والتي تتزامن مع يوم فرنسا الوطني 14 /7 /2020 وبرعاية السيد جيوفاني سفير ووزير الموضة الإيطالي ويقام بالتزامن مع أسبوع الأزياء بباريس وشراكة الفدرالية الفرنسية للأزياء وبمشاركات مصممين ومصممات عالميين وبالشراكة مع اليونيسف واليونيدو وبمشاركة ماركات عالمية مشهورة سيقام معرض ليالي الأزياء العالمية تحت رعاية جهات عريقة مثل الليلة الفرنسية والسعودية والبحرينية والمغربية والشرقية وغيرها، ومن المقرر أن يصاحب العروض الرقمية مقاطع فيديو من بيوت الأزياء الراقية المعتمدة على منصة مخصصة سيتم تحديدها،

وأعربت رائدة الأعمال السيدة ناديا أحمد وعاموا عن سعادتها بمشاركة علامتها التجارية “زوايا “في المنتدى العالمي للمرأة وأسبوع الأزياء الذي يستمر من 12/ الى 19 يوليو2020م،

وكما عهدنا “زوايا” بفكر إبداعي وتخطيط ابتكاري وكما عودتنا على الظهور بحلة جديدة من الفكر والعمل الريادي تستهدف من خلاله شرائح معينة من المجتمع.

تجدر الإشارة أن رائدة الأعمال السعودية ناديه احمد وعامو هي مستشار للعلاقات الدولية والدبلوماسية للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين، وهي مهتمة بالاستثمار التراثي الاجتماعي والإنساني على وجه الخصوص، ولها العديد من النشاطات في مجال ريادة الأعمال. وتعتمد في أعمالها باعتمادها على خط هندسة التواصل (أو الاتصال) والعلاقات في تصنيع وصناعة الحدث من خلال تطوير المناسبات والفعاليات وإضافة بصمتها المعروفة والمشهودة لها في خلق تناغم بين افكار وخطط التشبيك بين الجهات التي تخدم المجال المتخصص بالفعالية أو المناسبة والحدث وتصنع لوحة فنية تعكس الدور والهدف من المشاركة وهنا يكون لعناصر الجذب والتنسيق المحكم بين الجهات المعنية بالاختصاص. مما يزيد العمل قوة واعطائه رونقًا من جهة وفعالية وجودة عالية في الأزياء من جهة اخرى وبهذا يتم تحقيق الأهداف ورفع السقف عاليا للاستفادة من الفرص المتاحة