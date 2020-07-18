17 مدرسة بتعليم عسير تطبق “الطفولة المبكرة”

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أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا بتطبيق مشروع الطفولة المبكرة في سبعة عشرة مدرسة للبنين والبنات اعتبارا من العام الدراسي المقبل .
وشمل القرار ابتدائية سعيد بن العاص ، وابتدائية عتود ، وابتدائية عتاب بن أسيد ، وجابر بن سمرة ، وزيد بن حارثة ، وابتدائية الرونة الثانية ، والإمام الذهبي ، ” بنين ” وابتدائية الأبناء والبنات بخميس مشيط ، والابتدائية التاسعة والعشرين ، والابتدائية السابعة “بنات ” ، وعكاشة بن محصن ، والابتدائية النموذجية بأبها ، وابتدائية الرشداء بوادي ابن هشبل ، وابتدائية أم المؤمنين ، وابتدائية الدربين وعراب بأحد رفيدة ، وابتدائية آل قزع بالشعف .
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