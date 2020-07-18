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أمير الكويت يدخل المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز:

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى يوم السبت لإجراء فحوصات طبية.

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ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن الشيخ صباح (91 عاما) “دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد طمأن الشعب الكويتي على صحة الشيخ صباح الأحمد، وذلك بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وأكد الغانم عبر تغريدات بحسابه في “تويتر”، أنه التقى بأمير البلاد وهو بحالة صحية جيدة، مشيراً إلى أنه سيُجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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