شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدخل المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز:
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى يوم السبت لإجراء فحوصات طبية.
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن الشيخ صباح (91 عاما) “دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد طمأن الشعب الكويتي على صحة الشيخ صباح الأحمد، وذلك بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.
وأكد الغانم عبر تغريدات بحسابه في “تويتر”، أنه التقى بأمير البلاد وهو بحالة صحية جيدة، مشيراً إلى أنه سيُجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.
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