شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يُصيب مدرباً وإعلاميين في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أصيب لاعب منتخب العراق الأول ومدرب فريق الشرطة السابق يونس عبد علي بفيروس «كورونا»، كما أصيب مقدم البرامج الرياضية حيدر زكي، والصحفي الرياضي أحمد سعيد بالفيروس، مما جعلهم يحجرن أنفسهم كل في منزله.

يذكر أن فيروس «كورونا» ضرب الوسط الرياضي العراقي بقوة كبيرة، بعد أن أصيب العشرات من الرياضيين والإعلاميين، في حين توفي بسببه نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، وزميله علي هادي.

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