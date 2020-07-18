جالاجر يعاني غسل الصحون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لاعب الوسط كونور جالاجر (20 عاماً) المعار من تشيلسي في سوانسي سيتي حالياً، إن غسل الصحون صدمه؛ لأنه ليست عنده «غسالة صحون». وقال: «هذه أول مرة أنتقل فيها عن المنزل ووالدي يتكفلان عادة بالأمور المنزلية، لكن الآن يجب علـيّ تعلم كل الأعمال المنزلية.

لا توجد في شقتي غسالة صحون، هذا أسوأ ما في الأمر؛ لذا أترك الصحون متراكمة وعندما أعود من التمرينات متعباً أقول في نفسي: يا إلهي عندي غسل صحون في المنزل».

وعن تجربة الإعارة قال: «اكتسبت الكثير من الخبرة، لعبت 42 مباراة بالدرجة الأولى هذا الموسم. وآمل السير على خطى ماسون ماونت وأن أصبح لاعباً في الفريق الأول لتشيلسي».