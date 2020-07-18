روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بـ«كورونا».. و35 مليوناً عرضة له



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا، إضافة إلى 35 مليوناً آخرين عرضة لخطر الإصابة.

وتستند الأرقام التي ذكرها روحاني، إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي البالغ 269440 إصابة، ولم يتطرق روحاني خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.

وقال روحاني في كلمته: «تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس، وفقد نحو 14 ألفاً أرواحهم الغالية»، مضيفاً: «ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليوناً آخرين عرضة للخطر»، موضحاً: «في المجمل، عولج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات».

وإيران التي يربو عدد سكانها على 80 مليون نسمة، هي الدولة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الصحة، الجمعة، أن 13791 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بمرض «كوفيد ـ 19» الذي يسببه الفيروس.