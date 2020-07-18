بعد دخول زوجها ووالده.. أيشواريا باتشان وابنتها في المستشفى بعد إصابتهما بـ«كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة، أيشواريا راي باتشان، التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع تقريباً، المستشفى في بومباي، مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وكانت أيشواريا باتشان البالغة من العمر 46 عاماً وابنتها آراديا، عزلتا نفسيهما في المنزل، لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن «صعوبة في التنفس»، كما أوردت «تايمز أوف إنديا»، من جهته، قال مصدر لوكالة «برس ترست أوف إنديا» للأنباء في المستشفى الذي يقبع فيه زوج راي الممثل أبهيشيك باتشان، ووالده النجم أميتاب باتشان، اللذان ثبتت إصابتهما أيضاً الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا: إنهما بخير.

وكانت راي توجت ملكة لجمال العالم في عام 1994، وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي، وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي، وتزوجت أبهيشيك باتشان عام 2007، ومُنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا.