مجلس دبي لمستقبل النقل يستعرض تحديات ما بعد كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، اجتماع المجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة أعضاء المجلس من المديرين التنفيذيين والخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الممارسات العالمية التي تم اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في قطاع المواصلات العامة، لضمان حماية الركاب والموظفين، والتصورات لمستقبل قطاع النقل ما بعد كورونا.

وتطرق الاجتماع للإجراءات التي اتبعتها الهيئة في التعامل مع الأزمة، التي تضمنت تطبيق أفضل الممارسات العالمية وفقاً لتقارير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور هي التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، وتطبيق التباعد الجسدي في المحطات ووسائل النقل، ونجحت في ضمان استمرارية تقديم جميع خدماتها للمتعاملين، وذلك بفضل نهجها المبكر في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية يتم تقديمها عبر قنوات رقمية على مدار الساعة.

وأشار المجلس إلى أن الخبراء في مجال النقل أجمعوا على أن درجة استعداد قطاع النقل والموصلات عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كانت 4 من 10، وأن مستوى تعامل قطاع المواصلات في دبي مع الأزمة كان مقارباً لمستوى استجابة دول متقدمة مثل تايوان وسنغافورة، رغم أن دبي لم تتعرض سابقاً لأزمة سارس كما تعرضت لها تلك الدول.

وناقش الاجتماع التحديات التي أفرزتها الأزمة على قطاع النقل والمواصلات، وكيفية التغلب عليها، إلى جانب استعراض الفرص المستقبلية والتغييرات المتوقعة في مجال النقل بعد كورونا، حيث تشير الدراسات إلى أنه سيكون هناك تزايد في الرحلات التي تتم عبر وسائل التنقل المرنة، والمركبات ذاتية القيادة، وبناء على تلك المعطيات تقوم الهيئة بصياغة التوجهات المستقبلية للمرحلة القادمة، وتحديث السيناريوهات المستقبلية لتتناسب مع الوضع الراهن.

وأشاد مطر محمد الطاير في ختام الاجتماع بالأفكار والمبادرات التي قدمها أعضاء مجلس دبي لمستقبل النقل، التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل.