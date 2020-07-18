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22 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي، في 17 يوليو/تموز، ارتفاعاً من عشر حالات قبل يوم.
وقالت اللجنة في بيان، إنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانج غربي الصين، وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت الصين 14 إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، ارتفاعاً من خمس حالات قبل يوم.
وقالت اللجنة، إنه بحلول الجمعة، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة، بينما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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