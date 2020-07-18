بسيارات مموَّهة ودون شارات.. ناشطون يدينون توقيف متظاهرين في بورتلاند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومسؤولون أمريكيون بشدة، الجمعة، توقيف متظاهرين بشكل تعسفي في شوارع مدينة بورتلاند، واقتيادهم من قبل عناصر في الشرطة الفيدرالية يتنقلون بسيارات مموهة.

وقال رئيس منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» (إيه سي إل يو) في ولاية أوريجون شمالي الولايات المتحدة، جان كارسون، «إن ما يحدث في بورتلاند حالياً، يجب أن يثير قلق الجميع في الولايات المتحدة»، مضيفاً: «عادة، عندما ترى أشخاصاً في سيارات لا تحمل إشارات يقتادون شخصاً من الشارع بالقوة، فإن ذلك يسمى خطفاً».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عملاء فيدراليين يتنقلون وسط بورتلاند يقومون بتوقيف أشخاص من دون أي تبرير منذ 14 يوليو/تموز الجاري على الأقل. وروى مارك بيتيبون البالغ 29 عاماً، لصحيفة «واشنطن بوست»، كيف أوقفه رجال يرتدون بزات بلون الكاكي في مركبة مدنية توقفت قربه، قائلاً: «المشهد كان أشبه بفيلم رعب أو خيال علمي». وتابع الشاب أنه اقتيد إلى محكمة فيدرالية وأفرج عنه لاحقاً بدون توضيح أسباب توقيفه، وما إذا كان قد اتهم بارتكاب جريمة أم لا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، الجمعة، إن عناصرها نفذوا عملية التوقيف بعد تلقي «معلومات» من ضمنها مقطع فيديو يظهر فيه مارك بيتيبون «يشتبه» في أنه يهاجم فيه عناصر فيدراليين وممتلكات عامة.

وقالت الهيئة لـ«فرانس برس»: «عندما اقترب عناصر وكالة الجمارك وحماية الحدود من المشتبه فيه، تحركت حشود كبيرة وعنيفة باتجاههم، ومن أجل سلامة الجميع، نقل المشتبه فيه بسرعة إلى مكان أكثر أماناً للاستجواب»، مؤكدة أن عناصرها عرّفوا بأنفسهم حسب الأصول وكانوا يضعون شارة إدارتهم.

ونُشر عملاء فيدراليون في بورتلاند، لوضع حد للاحتجاجات الليلية خارج المحكمة الفيدرالية في المدينة، تنديداً بوحشية الشرطة والعنصرية، وانتقدت الحاكمة الديمقراطية في ولاية أوريجون، كايت براون، الحكومة لتدخلها في المدينة على «تويتر» وكتبت: «هذه الكوميديا السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا علاقة لها بالسلامة العامة».