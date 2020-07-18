شكرا لقرائتكم خبر عن 7257 إصابة و736 وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 7257 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و736 وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 331298 حالة، وحالات الوفاة إلى 38310 حالات.

وقالت الحكومة، إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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