شكرا لقرائتكم خبر عن 529 إصابة بكورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 529 ليصل إلى 201372 حالة، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع حالة واحدة، ليصل إلى 9083.

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