تعرف إلى تفاصيل «قرصنة» حسابات الرؤساء والأثرياء على «تويتر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، أن قراصنة متورطين في اختراق حسابات على «تويتر»، الأربعاء، هم أصدقاء شباب ليس لديهم روابط بالجريمة المنظمة أو الحكومات، وبدأ الهجوم الذي يحقق فيه «تويتر» والشرطة الفيدرالية، برسالة على سبيل المزاح بين القراصنة على منصة «ديسكورد» وهي خدمة دردشة شعبية لدى ممارسي الألعاب عبر الإنترنت وفقاً للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنها قابلت أربعة أشخاص شاركوا في عملية القرصنة، وعرضوا صوراً لشاشاتهم تدعم روايتهم،

وتابعت أن المقابلات تشير إلى أن الهجوم الإلكتروني لم يكن من تنظيم دولة مثل روسيا أو مجموعة معقّدة من القراصنة، مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك، نفذه شباب، يقول أحدهم إنه يعيش في المنزل مع والدته، تعرفوا إلى بعضهم بعضاً بسبب هوسهم بامتلاك أسماء غير عادية يستخدمونها للولوج إلى الألعاب الإلكترونية.

وقد أثارت عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات رؤساء وأثرياء وشخصيات بارزة مثل رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، ورئيس بلدية نيويورك السابق، مايكل بلومبيرج، والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، تساؤلات بشأن أمن هذه المنصة التي تشكّل منبراً للسياسيين قبيل الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني، من جانبها، قالت «تويتر» في تغريدة: بناءً على ما نعرفه حتى الآن، نعتقد أن ما يقرب من 130 حساباً استهدفها المقرصنون بطريقة ما كجزء من الحادث، متابعة: بالنسبة إلى مجموعة فرعية صغيرة من هذه الحسابات، تمكن المهاجمون من السيطرة عليها ثم إرسال تغريدات من تلك الحسابات.

وتابعت «تويتر»: رصدنا ما نعتقد أنه هجوم هندسي منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات، مضيفة: المقرصنين استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بالعديد من الحسابات التي تحظى بمتابعة كبيرة.

وأمهلت بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة، لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة الـ«بيتكوين»، ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.