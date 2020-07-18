بعد تلقيه تقارير المخابرات.. بايدن يحذر روسيا من تدخلها في الانتخابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الرئاسة، الجمعة؛ إنه تلقى تقارير من المخابرات وتم إبلاغه بأن روسيا تواصل محاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن لأنصاره خلال حملة عبر الإنترنت لجمع تبرعات لحملته: إن الصين تقوم أيضاً بأنشطة تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة انتخابات 2020، مضيفاً: نعرف من قبل، وأؤكد لكم أنني أعرف الآن، لأنني أحصل على إفادات من جديد، الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية.

وحذر من أنه إذا استمر الروس في التدخل، فسيكون هناك ثمن باهظ يدفعونه، إذا فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أمام الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ولم يتضح متى حصل بايدن على إفادات المخابرات، والتي تعد أمراً عادياً للمرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إنه لم يتم تزويده بإفادة سرية، وإنه ربما يطلب تقريراً في أعقاب تقارير قالت: إن ترامب لم يتخذ إجراء بشأن تقارير للمخابرات أفادت بأن روسيا رصدت مكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.