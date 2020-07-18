شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في كاتدرائية نانت بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق، السبت، داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء لفرانس برس.

وقالت المصادر نفسها، إنه لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07.44 وأرسلت ستين من رجالها إلى المكان.

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