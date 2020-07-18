كتاب ابنة شقيق ترامب يبيع مليون نسخة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتبته ابنة شقيقه، في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة.

ويقدم كتاب «تو ماتش أند نيفر إناف» (أكثر مما ينبغي وغير كافٍ أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) ترامب على أنه مريض بالكذب، وشخصية نرجسية.

وتتّهم مؤلفة الكتاب ماري ترامب وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأمريكي بأنه أسهم في إضعاف والدها فريد ترامب جونيور شقيق دونالد الأكبر. وتوفي فريد، في عام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاماً؛ بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات. وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طياراً.

ويعد الكتاب أول وصف غير مؤاتٍ بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

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وبيعت النسخ ال950 ألفاً في يوم واحد بما فيها الطلبات المسبقة، إضافة إلى الإصدارات الصوتية والرقمية، وهو رقم قياسي لدار النشر «سيمون أند شوستر»، وفق ما أعلنت الدار في بيان.

ووصف البيت الأبيض الكتاب بأنه «مملوء بالأكاذيب» تغذيه «مزاعم» لا أساس لها.

يذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، لجأ إلى القانون؛ لمنع نشر الكتاب؛ لكن من دون جدوى. وطلبت الدار طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1,15 مليون للسوق الأمريكية وحدها.

ويتصدّر الكتاب قائمة مبيعات موقع «أمازون» في كندا وأستراليا. (أ.ف.ب)