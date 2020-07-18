صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

واكتفى الشيخ خليفة بن حمد، بوضع "ايموجي" القلب على الصورة، بلا أي تعليق، لتنال الصورة أكثر من نحو 5 آلاف تفاعل.
يذكر أن الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد" تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو/ حزيران 1995 وبدأ في عهده تصدير قطر للغاز المسال سنة 1996، ليرتفع دخل البلاد بشكل سريع. قبل أن تصبح قطر سنة 2006 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وأعلن الشيخ حمد في 25 يونيو/ حزيران 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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