أنباء أثارت صدمة... هل أودى هجوم إرهابي بحياة رجال أمن في تونس

وتدولت أنباء عن مقتل ستة من أفراد الحرس الوطني التونسي، في منطقة غار الدماء بولاية جندوبة.
وشددت وزارة الداخلية في بيان، على أن كل وحداتها بمختلف اختصاصاتها تواصل التعهد بمهامها الوطنية بشتى أنحاء البلاد.
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "هذه الأخبار الزائفة التي تهدف لإرباك الوضع العام بالبلاد واستهداف معنويات الوحدات الأمنية والاقتصار فقط على المعطيات الصادرة عن الهياكل المعنية بوزارة الداخلية".
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