رد "قوي" من مصر على قرار أردوغان "التاريخي".. فيديو

وأضاف شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أن "الرسول عليه السلام كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان"، لافتا إلى أنه لا مانع من بناء الكنائس من مال المسلمين، قائلا: "نحن مأمورون بالحفاظ على الكنائس".

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن "وفد نصاري نجران جاء إلى سول الله في مسجده وصلوا فيه"، مشيراً إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر أفتى بأن الكنائس في الإسلام من عمارة الأرض.

وشدد مفتي الديار المصرية على أنه لم يثبت أن الرسول أمر بهدم أصنام لم تعبد، لافتا إلى أن دور العبادة خصوصية من خصوصيات العقيدة التي يتبناها الإنسان، ولابد من احترامها والحفاظ عليها.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على مرسوم يقضي بتحويل متحف آيا صوفيا في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وقد شيد المبنى قبل خمسة عشر قرنا ليكون كاتدرائية، وحوله العثمانيون في ما بعد إلى مسجد.