شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 639 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 49 ألفا و20 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 639 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 ألفا و20 حالة. وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ639 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 836 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 48 ألفا و381 متعاف.



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