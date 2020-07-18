شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطة أبوظبى تتزين بشعار "مسبار الأمل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت سيارات شرطة أبوظبى ودورياتها الميدانية بشعار "مسبار الأمل"، اليوم السبت، تعبيرًا عن مشاعر الترقب والفخر التى تغمُر قلوب شعب الإمارات، وكافة شعوب المنطقة والعالم، بانطلاق أول "مسبار " عربى و إسلامى إلى كوكب المريخ تحقيقًا لحلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتجسيداً للرؤية المستقبلية، التى لا تعرف المستحيل للقيادة الدولة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شهدت طرق إمارة أبوظبى انطلاقة أول دورياتها المزدانة بالشعار الرسمى لـ "مسبار الأمل" صباح اليوم، ضمن مظاهر الاحتفاء العارمة، التى تعُم أرجاء الإمارات وسكانها، قبيل مغادرة أول مسبار عربى إسلامى لاستكشاف الفضاء.

وعبًر منتسبو شرطة أبوظبى وأفرادها العاملين فى الدوريات الميدانية عن سعادتهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز، بمشاركتهم المجتمع فرحته بهذا الحدث التاريخى وغير المسبوق ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، معبرين عن فخرهم برؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، التى لا تعرف حدودًا للطموح والإنجاز.

Advertisements

وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، قد أعلنا يوم أمس الجمعة، أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ فى 20 يوليو 2020 .

علماً أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية فى جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذى يحمل مسبار الأمل فى اليابان.

وقد تأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائى فى اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.