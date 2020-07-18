شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بلدة كفردان بمحافظة جنين الفلسطينية عقب تسجيل 17 إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ جنين فى فلسطين أكرم الرجوب، إغلاق بلدة كفردان غرب جنين لمدة خمسة أيام، اعتبارا من صباح اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة إلى 17 إصابة. وأضاف الرجوب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي، لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام التام، ليتم تجاوز هذه المرحلة.

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