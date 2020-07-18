شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تسمح بـ"الشيشة" بدءا من اليوم..اعرف الاشتراطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، بدءاً من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة، وفق الإمارات اليوم، وأصدرت البلدية تعميماً وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة بدء من الغد السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.

وشلمت أبرز الاشتراطات أيضاَ ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.

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وكانت دبى قد استأنفت استقبال السائحين منذ أيام ووصلت المجموعات السياحية على متن رحلة لشركة فلاى دبى بعد استئناف رحلات التى تم تعليقها بسبب كورونا، وكانت إحدى الرحلات قادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولى وكان على متنها 166 مسافرًا من بينهم 25 سائحًا اختاروا دبى وجهتهم الأولى للعطلات. وفق الإمارات اليوم.

وقد استقبل مطار دبى الدولى عددًا من الرحلات الجوية القادمة من عواصم ومدن عربية وأجنبية تحمل على متنها مسافرين وأولى المجموعات السياحية من عائلات وأفراد بعد أن فتحت الإمارة أبوابها من جديد أمام حركة السياحة الدولية.