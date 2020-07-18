شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعم العراق بأكثر من 330 ألف دولار لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق، عن تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، أى ما يفوق الـ 330 ألف دولار أمريكى للحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وذكرت البعثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، أن هذا المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق.



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