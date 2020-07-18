شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة بعد غد الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المحكمة العليا فى السعودية، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، تبدأ في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق "الرياض".

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يأتي ذلك تطبيقاً لما أعلنه سابقاً، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.