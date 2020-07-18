إرهابي من "ي ب ك" يستسلم للأمن التركي عند حدود سوريا

أنقرة/ الخليج 365
سلم إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" ، نفسه لقوات الأمن التركية عند الحدود مع سوريا.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، أن إرهابيا من "ي ب ك/ بي كا كا" سلّم نفسه لمخفر حدودي في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.
وتعمل وزارتا الدفاع والداخلية في تركيا، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وبالتعاون مع أهالي الإرهابيين على تحفيزهم على الانشقاق من صفوف التنظيمات الإرهابية وتسليم أنفسهم للعدالة.
يذكر أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع، منذ مطلع العام الجاري، وصل 78، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التركية في مايو/ أيار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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