بدءاً من الغد .. منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح

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تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة اعتباراً من غدٍ (الأحد)، تنفيذ قرار منع دخول المواطنين والمقيمين إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك حتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأحد الماضي، صدور قرار بمعاقبة كلّ من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح؛ بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، تضاعف حال تكرار المخالفة.
وأبانت أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في منع المخالفة وضبط محاولات الدخول للمشاعر المقدسة في جميع الطرق والممرات المؤدية إليها، ولن يتوانوا في تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.
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