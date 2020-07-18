شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق للناقلات الأمريكية على استئناف الرحلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النقل الأمريكية إن الحكومة الهندية وافقت على السماح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف رحلات الركاب في السوق الأمريكية الهندية ابتداء من 23 يوليو/ تموز.

وكانت الوزارة قد اتهمت الحكومة الهندية في يونيو /حزيران بممارسة «أساليب غير منصفة وتتسم بالتمييز» بشأن خدمات النقل الجوي العارض من وإلى الهند، وأصدرت أمراً يلزم شركات الطيران الهندية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل القيام برحلات طيران عارض.

وقالت الوزارة إنها سحبت هذا الأمر ووافقت أيضاً على طلب شركة إير إنديا على القيام برحلات طيران عارض لنقل الركاب بين الولايات المتحدة والهند.

(رويترز)

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