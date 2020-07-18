مسؤولة في البنك الدولي تحض «العشرين» على تمديد إعفاءات الديون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي الجمعة مجموعة دول العشرين على تمديد إعفاءات الديون للدول الأشد فقراً، وحذرت من أن تعافياً اقتصادياً حقيقياً من أزمة فيروس كورونا المستجد لا يزال «في المستقبل البعيد».

ونبهت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك كارمن راينهارت، والتي تم تعيينها مؤخراً، أصحاب القرار إلى عدم «خلط الانتعاش بالتعافي» ودعت إلى تمديد إعفاءات الديون القائمة.

ويعقد وزراء المال في مجموعة العشرين اجتماعاً بنظام الفيديو السبت، يتوقع أن يناقشوا فيه مبادرة تخفيف أعباء الدين.

وستطلب فرنسا خلال الاجتماع تمديد التجميد المؤقت «لخدمة الديون» التي تستفيد منها الدول الأكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الجمعة.

واعتبرت راينهارت أنّ الخطوة الأولى «مفيدة» لكنها قالت «مع الأسف فإن تلك الخطوة لم تذهب إلى الحد المأمول».

وتابعت «ما زلنا في انتظار مشاركة القطاع الخاص ومشاركة أفراد من خارج نادي باريس. وهذه أيضاً لم تكن واسعة النطاق كما كان يؤمل».

ورأت أنه ينبغي أن يكون لدى الحكومات في الدول الأكثر تطوراً «الإرادة للقيام بشيء أكثر شمولاً» يطال «شريحة أكبر من الأسواق الناشئة، وكذلك من الدول النامية».

لكن راينهارت قالت إن لديها «شكوكاً إلى حد ما» لافتة إلى أن الصين، وهي جهة دائنة أكبر من كل نادي باريس مجتمعاً، لا تقدم شفافية تذكر حول حجم إعفاءات الدين المقدمة.

ودعت أيضاً القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود.

ووافقت حكومات دول مجموعة العشرين في نيسان/إبريل على تعليق الديون لسنة تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة 76 اقتصاداً من الأكثر ضعفاً، وحضت الجهات الدائنة الخاصة على الانضمام للمبادرة.

لكن معهد المالية الدولية، وهو مجموعة مصرفية عالمية، أصدر هذا الأسبوع تقريراً حول التقدم المحرز بشأن تعليق الدين للجهات الدائنة الخاصة، أشار إلى أن عدداً قليلاً من المقترضين قدموا للدائنين طلبات غير رسمية للاستفادة من هذا الإعفاء.

وعبرت راينهارت أيضاً عن القلق إزاء «الانفصال بين وباء كوفيد-19 المستعر» وتداعياته الخطيرة على النشاط الاقتصادي وسلوك أسواق المال، والذي لم يعكس «عمق ومدة التراجع الاقتصادي الكبير الذي نواجهه».

وانتعشت الأسواق المالية في الأسابيع الماضية وسط مؤشرات على عودة النشاط مع إعادة فتح اقتصادات، لكن راينهارت قالت «أعتقد أن لدينا ميلاً لخلط الانتعاش بالتعافي، انتعاش بعد انهيار».

وسجل قطاع الإنتاج انتعاشاً «إلا أن ذلك ليس مثل التعافي الحقيقي» الذي لا يزال في «المستقبل البعيد».

(أ ف ب)