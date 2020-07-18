«باب اللعنات».. الرعب على امتداد البصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

في روايته «باب اللعنات» الصادرة عن دار «ن» للطباعة والنشر والتوزيع، 2019، يصنع محمد عصمت قصة رعب مختلفة، من خلال تفاصيل تمزج بين الواقع والفانتازيا، بطريقة سردية سلسة وبسيطة.

وتبدأ الأحداث المتلاحقة للرواية مع تلقي بطل العمل، الشاب المهندس حلمي الحاوي، خبراً عن احتضار والدته عبر مكالمة هاتفية، فيترك عمله على الفور متجهاً إلى مسقط رأسه، وفي طريقه يواجه أحداثاً «غرائبية» خارجة عن المألوف تقطع تسلسل السرد الواقعي للقصة، وتدخله في عالم الخيال وسط أجواء من الرعب والتشويق والغموض. فحلمي الذي كان يقود سيارته المتواضعة، يتعرض لظروف جوية صعبة، متمثلة في عواصف وأمطار ورعود، إضافة إلى أن الطريق نفسه كان وعراً.

الرواية من الأعمال التي تنهض في حبكتها الدرامية على ثيمة الرعب، وهي من الأفكار التي صارت تطرق كثيراً عند الروائيين الشباب في العالم العربي، ولكن المختلف في هذا العمل هو أن الرعب ينتج من خلال أحداث طبيعية وواقعية؛ أي ليس مقحماً في النص وأجواء السرد، فقد جاء خالياً من التفاصيل غير المنطقية؛ الأمر الذي جعل حمولة «الغرائبيات» في العمل طبيعية ومقبولة، حيث خلت مما يعرف بالفجوات السردية؛ أي العوامل التي تجعل النسيج الفردي غير متماسك، فقد استطاع عبر استخدام كثير من التقنيات والأساليب أن يصنع عملاً روائياً ممتعاً وجميلاً بروح التجريب والخروج عن القواعد التقليدية.

العمل وظف «الغرائبيات» والأسطورة في سياق سرد يحمل رؤى فلسفية ومعنى يقوم على ضرورة استخدام العقل، حتى لا ينفتح على البشر «باب اللعنات» في الحياة.

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الرواية وجدت آراء متباينة من قبل القراء في المواقع المتخصصة، لكنهم أجمعوا على أنها تحتوي على فكرة مميزة ولغة سردية جميلة. ويقول أحد القراء: «أجمل ما في الرواية هو لغة السرد، فقد جاءت جذابة، حيث اعتمد المؤلف على البساطة والسهولة في الحكي، من أجل أن يصبح العمل أكثر واقعية»، فيما تناولت قارئة نهاية الرواية ووصفتها بالعبقرية، وقالت: «غالط المؤلف القراء تماماً؛ بل ورواغ الأحداث أيضاً عندما صنع نهاية مختلفة تماماً ومميزة، بحيث إنها تصلح لأن تكون رواية قائمة بذاتها، فقد خرج فيها عن التقليد ومال نحو الابتكار والابتداع».

وتشير قارئة إلى أن العمل جاء خالياً من التعقيد والتفاصيل المملة، وتقول: «جاء السرد منساباً وطبيعياً، عبر قصة واحدة خالية من الخيوط المعقدة، وأسقط المؤلف كثيراً من التفاصيل التي ربما ثقل السرد؛ الأمر الذي وفر المتعة والإثارة غير المخلة». وتوقف قارئ آخر عند فكرة العمل، ويقول: «لم يغب المعنى عن الرواية على الرغم من أجواء الإثارة، فقد اعتمد المؤلف في البناء الدرامي على فكرة خلاقة، هي التحذير من كل ما هو غريب، وضرورة التفكير والتأمل في كل شيء».

«عوالم من التشويق والإثارة»، هكذا وصفت إحدى القارئات العمل الذي اعتبرته مميزاً، وقالت: «الأحداث متلاحقة في الرواية، وفيها كثير من التقنيات السردية الذكية، خاصة في ما يتعلق بالبداية الخاطفة، حيث إن القصة كلها تبدأ من مكالمة هاتفية ثم تتوالى الأحداث».

ويرى قارئ أن العمل جاء مختلفاً عن «حواديت»، الرعب التقليدية، ويقول: «الرواية خلت من الحكايات التقليدية عن الجن والعفاريت، حيث نجح الكاتب في نسج تفاصيل طبيعية جداً من قماش الواقع».

غير أن بعض القراء وجدوا أن العمل جاء تقليدياً، فعلى الرغم أن الفكرة كانت مميزة، فإنها تحتاج إلى كثير من التفاصيل من أجل صناعة حبكة جيدة.