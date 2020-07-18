شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وحارا فى البحرين وغائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم السبت، طقسا متنوعا، حيث تشهد السعودية أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية وبعض السحب الرعدية، أما البحرين فتشهد طقس حاراً ورطبًا ويكون غائما جزئيا أحيانا .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطبًا ويكون غائما جزئيا أحيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، و تكون شمالية شرقية الى شرقية وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية

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الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وتكون الريـاح جنوبية شرقية – شمالية شرقية 20 - 30 تصل إلى 42 كم س أحياناً .

والبحر فى الخليج العربى : خفيف الى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثانى عند 23:28 ، والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثانى عند الساعة 07:07 .

وبحر عمان : خفيف الى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:51 و المد الثانى عند الساعة 19:25 والجزر الاول عند الساعة 14:15 و الجزر الثانى عند الساعة 02:28 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 45 31 80 20 دبى 44 32 70 25 الشارقة 44 30 80 25 عجمان 42 32 80 30 أم القيوين 43 30 85 35 رأس الخيمة 40 33 75 40 الفجيرة 39 32 80 45 العين 45 32 50 15 ليوا 47 30 80 15 الرويس 43 31 80 20 السلع 42 32 75 25 دلما 39 31 80 40 طنب الكبرى 38 33 85 45 طنب الصغرى 38 33 85 45 أبو موسى 38 33 85 45