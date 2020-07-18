شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي يحسم الجدل حول إلزامية لبس الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وسئل ترامب خلال مقابلة في محطة فوكس نيوز يتم بثها يوم الأحد عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر فقال "لا،أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك".

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