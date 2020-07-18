شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3 حالات جديدة، غير محلية، بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1209 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على حالة قادمة من السعودية، وحالة قادمة من الإمارات، وحالة قادمة من الولايات المتحدة.

وأشار الموجز إلى تسجيل حالتى شفاء من فيروس كورونا فى مستشفى الأمير حمزة، إضافة لإجراء (7901) فحص مخبريّ، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات (500062) فحصاً.