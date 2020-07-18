شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل الفخفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس التونسى قيس سعيد، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التى ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، بحسب " روسيا اليوم" .

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وكان سعيد قد بعث برسالة لرئيس البرلمان، أعلمه من خلالها قبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

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وكان الفخفاخ، قدم يوم الأربعاء، استقالته إلى الرئيس قيس سعيد "لإفساح المجال أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد".

جدير بالذكر أن مجلس شورى "حركة النهضة"، قرر سحب الثقة من الفخفاخ، تبعا للتطورات السياسية الحاصلة، وفى إطار احترام الآليات الدستورية، بعد أن واجهت حكومة الفخفاخ مؤخرا أزمة سياسية حادة على خلفية قضية شبهة تضارب المصالح التى تلاحق رئيس الوزراء، والتى هى محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية، وكذلك نتيجة رفض الفخفاخ الاستجابة لطلب "حركة النهضة" توسيع الحزام السياسى للحكومة وتشريك "حزب قلب تونس" فيها.