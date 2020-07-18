شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: نعانى من طموحات إيران التوسعية وسياساتها التخريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن الشعب اليمنى عانى ولا يزال من طموحات النظام الإيرانى التوسعية وسياساته التخريبية فى المنطقة.

وأشار الإيراني- حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية- إلى دعم النظام الإيرانى للمليشيات الحوثية للتمرد على الدولة وتزويدها بشحنات النفط والأسلحة المهربة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التى تقتل اليمنيين كل يوم.

وحيا وزير الإعلام اليمني، فى سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، انتفاضة الشعب الإيرانى المتواصلة منذ أعوام فى مختلف المحافظات، رغم حملات القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإعدام وتصفية المعارضين على يد الحرس الثوري، وقال "إن ذلك تعبيرا عن الرفض الشعبى العارم لنظام الملالى وسياساته التى قادت للفشل السياسى والاقتصادى والعزلة عن محيطه الإقليمى والدولي".

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ودان حملات القمع والتنكيل وقطع شبكة الإنترنت عن مناطق الاحتجاجات فى إيران لإخفاء الجرائم البشعة التى يرتكبها النظام، معربا عن "التضامن المطلق مع مطالب المتظاهرين المشروعة فى الحرية والعدالة والعيش بكرامة بعيدا عن نظام الملالى الذى أفسد الحياة العامة وأساء لعلاقات إيران بجيرانها والعالم".

ولفت إلى "ما يعانيه الشعب الإيرانى من أزمات اقتصادية طاحنة فى ظل الفساد السياسى والإدارى وانهيار العملة وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، متهما النظام الإيرانى بتوجيه ثروات البلد ومقدراته لدعم المليشيات الطائفية فى اليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهريب الأسلحة ونشر الفوضى والإرهاب فى المنطقة.