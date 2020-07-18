شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مخبأ للمتفجرات بمحافظة صلاح الدين وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية، على مخبأ للأعتدة والمتفجرات بحزيرة مكيشيفة فى محافظة صلاح الدين. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها: إن المخبأ يضم قذائف مختلفة وصواريخ كاتيوشا، مضيفة أنه تم تكليف مفارز هندسة القيادة بتفجير المواد موقعيا دون حدوث اضرار.

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