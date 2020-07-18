بكين تسخر من حظر دخول 92 مليون صيني إلى أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بكين أمس الجمعة، إن أي حظر سفر تفرضه الولايات المتحدة على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيكون عبثياً، وإن مثل هذه الخطوة سترقى إلى معارضة واشنطن لجميع سكان الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج للصحفيين، أمس، إنه لا يمكن لأي دولة أو فرد، منع الصين من المضي في طريقها. وأضافت: «هذا ضد التوجه العام في القرن الحادي والعشرين وسيكون شديد العبثية». ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية احتمال اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء في هذا الإطار، بأنه أمر «مثير للشفقة». وأضافت: «نأمل ألا تفعل الولايات المتحدة أي شيء يخالف القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية»، لكنها أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يوضحوا بعد ما إذا كانت التقارير التي تتحدث عن حظر محتمل على السفر صحيحة.

وكان مصدر أمريكي قال أول أمس الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث فرض حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مسؤولين كباراً يناقشون الأمر شرعوا في تداول مسودة لأمر رئاسي محتمل، لكن المشاورات ما زالت في مرحلة مبكرة ولم يتم رفع الأمر إلى الرئيس ترامب بعد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المناقشات تركز على منع إصدار التأشيرات لأكثر من 90 مليون صيني، فيما سيكون أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذها واشنطن في إطار خلاف آخذ في التعمق مع بكين، وصفه البعض بأنه حرب باردة جديدة.

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ولم يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حد تأكيد أن الأمر محل بحث، لكنه قال: «نعمل بتوجيه من الرئيس، للتوصل إلى كيفية التفكير بشأن صد الحزب الشيوعي الصيني».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني للصحفيين: «نُبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ما يتعلق بالصين». ورفضت في الوقت نفسه، تأكيد ما إذا كانت هناك إمكانية لفرض حظر على دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، انتقد وزير العدل الأمريكي وليام بار، شركات في هوليوود من بينها والت ديزني، وكذلك شركات كبرى في مجال التكنولوجيا مثل «أبل» و«جوجل»، التابعة ل«ألفابت»، و«مايكروسوفت» لتعاونها مع الصين. وقال بار: «شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وياهو، وأبل، أبدت جميعها رغبتها الشديدة في التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني».

وأضاف أن هوليوود رضخت بشكل روتيني للضغط وفرضت رقابة على أفلامها «لاسترضاء الحزب الشيوعي الصيني».

ووبخ بار الشركات الأمريكية لاستعدادها الكبير لاتخاذ خطوات تضمن لها دخول السوق الصينية الكبيرة. وقال: «يفكر الحزب الشيوعي الصيني لعقود وقرون، بينما نميل نحن للتركيز على تقرير أرباح الربع التالي». ولم تعلق الشركات والسفارة الصينية في واشنطن على التصريحات. وامتنعت «أبل» عن التعليق. (وكالات)