فك لغز النجم الـقزم «دوكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن علماء فلك في جامعة وارويك في بريطانيا من فك لغز النجم القزم «دوكس»، الذي اكتشف في عام 2015 ويسير بسرعة تبلغ حوالى 900 ألف كيلومتر في الساعة في كوكبة التنين بمجرة درب التبانة.

وأشار العلماء إلى أن القزم الأبيض، الذي تم رصده عبر تلسكوب «هابل»، لديه مكونات غير عادية لغلافه الجوي، مما يدل على أنه كان في الواقع نجماً ثنائياً تمكن من البقاء بعد دخوله مرحلة السوبرنوفا أو المستعر الأعظم.

وهذا الاكتشاف يشير إلى إمكانية بقاء النجوم في مجرة درب التبانة بعد نجاتها من المستعر الأعظم.

و«القزمة» عبارة عن نجوم عملاقة دخلت في مراحل التطور الأخيرة وتخلصت من غلافها الخارجي عبر ظاهرة السوبرنوفا، لتبرد بعدها على مدى مليارات السنين.

وغالبية الأقزام البيضاء من النجوم لديها طبقات من الغلاف الجوي تتكون بالكامل تقريباً من الهيدروجين أو الهيليوم، مع أدلة فرضية على وجود الكربون أو الأكسجين في قلب النجم.

وتم اكتشاف هذا النجم، الذي يطلق عليه اسم «دوكس» أو SDSS J1240+6710، في عام 2015، لكن يبدو أنه لا يحتوي على الهيدروجين ولا الهيليوم عندما تم رصده لأول مرة في درب التبانة، فهو يتكون من مزيج من الأكسجين والنيون والمغنيسيوم والسيليكون.

وباستخدام تلسكوب هابل الفضائي، حدد العلماء أيضاً وجود عناصر من الكربون والصوديوم والألومنيوم في غلاف النجم، والتي نتجت بعد حدوث السوبرنوفا.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها الجمعية العلمية الفلكية في بريطانيا، أن كتلة النجم صغيرة مقارنة بالنجوم القزمة البيضاء - حوالى 40 في المئة فقط من كتلة شمسنا - مما يعني أن النجم تعرض لفقدان جزئي لكتلته بسبب دخوله سوبرنوفا جزئية.

وتمكن علماء الفلك من قياس سرعة القزم الأبيض ووجدوا أنه يسير بسرعة 559,234 ميلاً في الساعة أي حوالى 900 ألف كيلومتر في الساعة.

ويقول البروفيسور بوريس جاينسيكي الأستاذ في قسم الفيزياء في جامعة وارويك والذي يقود فريق الدراسة إن النجم لديه كل الخصائص الرئيسية للنجوم القزمة البيضاء ولكنه يجري بسرعة عالية جداً بكتلته المنخفضة وتركيبته غير العادية التي تحمل بصمات تعرضه للاشتعال الكربوني.