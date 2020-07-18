شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل إلى 5710 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدى ولد الزحاف- فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية- إنه وبعد إجراء671 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تأكدت إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات فى موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضى إلى 5 آلاف و710 مصابين.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة شفاء ليصل إجمالى الذين تعافوا من الوباء إلى 3 آلاف و153 مصابا فى حين يواصل 2407 مصابين علاجهم فى المشافي، وبلغ إجمالى الوفيات 151 شخصا.