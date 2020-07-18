انطلاق الانتخابات التشريعية السورية بعد غد الأحد وسط تراجع في أعداد المرشحين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الدور التشريعى الثالث لمجلس الشعب، وهي الدورة الثالثة التي تجرى خلال الأزمة والحرب التي تعيشها سورية كما شهدت تأجيلا لثلاث مرات بسبب فيروس كورونا وسط تراجع كبير في عدد المرشحين وصل إلى 20 بالمئة عن الدورة السابقة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات في سورية تختلف عن الدورات السابقة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها سورية، وخاصة بعد تطبيق قانون العقوبات الأمريكي المسمى (قيصر) الذي بدء تنفيذه مطلع الشهر الماضي.

وتشغل محافظتا حلب ودمشق حوالي 100 مقعد في البرلمان السوري الذي يبلغ عدد أعضائه 250 عضوا.

وتشكل محافظة حلب وريفها الكتلة الأكبر في البرلمان السوري حيث يبلغ عدد نواب المنطقة 52 عضوا.

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وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بعد عملية الاستئناس الحزبي التي جرت نجح من يستحق، وكانت المنافسة الحزبية في قاعة واحدة، ولكن الآن المنافسة في عموم صناديق الانتخابات بمدينة حلب وريفها، وينافس التجار والصناع وشيوخ القبائل ومن يمثل تلك القبائل، حتى وإن كان من بين المثقفين فهو يذكر اسم قبيلته لكسب أصواتها ".

وقال أحمد الشيخ، وهو من وجهاء قبيلة النعيم في محافظة حلب التي تدعم أحد المرشحين "عدد المرشحين المستقلين في مدينة حلب 125 مرشحا، ولكن الذي سيكون لهم النصيب الأكبر بالفوز أسماء معروفة".

وكشف الشيخ بأن أبرز القوائم هي "قائمة الأصالة التي تضم عددا بين مرشحيها حسام القاطرجي والمخرج نجدت اسماعيل انزور من الشيوخ والمثقفين، وقائمة الشهباء التي تضم رجال أعمال وعاملين بالصناعة أكثر من 90 بالمئة من الناجحين بمقاعد المستقلين في حلب سوف تكون من هاتين القائمتين ".