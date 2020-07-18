استنفار «إسرائيلي» تحسباً لتحقيق «الجنائية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت السلطات «الإسرائيلية»، أمس الجمعة، المؤسستين السياسية والقضائية في حالة تأهب، لاحتمال صدور القرار عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، يتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب «إسرائيلية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بحسب ما ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، فيما دعت الولايات المتحدة على لسان مسؤول أمريكي رفيع المستوى، رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى الإبقاء على فرص قيام دولة فلسطينية حيّة، في الوقت الذي تدرس فيه حكومته ضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

ورغم معارضة «إسرائيل» لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا، وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين «إسرائيليين»، بمستويات مختلفة، تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش. وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين «الإسرائيليين» قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدول خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.

من جهة أخرى، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إنّ نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية لعملية الضم، موضحاً أنه ليس متأكداً إن كان نتنياهو سيمضي قدماً في عملية الضمّ في النهاية، لأنه يقيّم الآثار المترتّبة على هذه الخطوة. وأضاف «أنا لن أفاجأ إذا لم نر أي شيء، لكنني أعتقد أنّه يودّ أن يفعل شيئاً».(وكالات)