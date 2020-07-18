عرش نتنياهو يهتز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو هذه الأيام أوقاتاً عصيبة، فالتظاهرات ضده تتصاعد، والمتظاهرون الغاضبون الذين خرجوا بالآلاف في شوارع القدس المحتلة، ومدن أخرى يصفونه بالفاسد، ويطالبون باستقالته، وهي مظاهرات غير مسبوقة ضد رجل يصفه أتباعه بالساحر لقدرته على اللعب على كل الحبال. ففي الوقت الذي كانت فيه الرياح تهب لمصلحة منافسه بيني جانتس أدار الدفة عليه، وعاد هو إلى رئاسة الوزراء من الباب الخلفي، بالاتفاق مع زعيم «أزرق أبيض» بتولي رئاسة الوزراء بالمداورة، على أن تكون له بداية، وهو ما حماه من ملفات الفساد التي تلاحقه، ولو مؤقتاً.

مع ذلك، يبدو أن شهر العسل بين نتنياهو وجانتس سيكون قصيراً جداً، فالثقة بين الرجلين معدومة، ولم يطل بهما المقام حتى بدآ يتراشقان الاتهامات، ويحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن الإخفاقات في معالجة ملف كورونا، وقبل ذلك الخلاف على مسألة «الضم» التي تأجلت جراء خلاف الحزبين على التفاصيل، وإن اتفقا على المبدأ ذاته.

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مشاكل نتنياهو لم تتوقف عند شريكه في الحكومة فحسب، بل وصلت إلى خزانه الانتخابي، ونعني هنا المتدينين الذين كان لجائحة «كورونا» الأثر الأكبر في تفجر الخلاف معهم، فالمتدينون الذين أغلقت مناطقهم، لكونها إحدى أهم بؤر الوباء، يرفضون الإغلاق ويرفضون أيضاً الالتزام بالتعليمات التي تفرضها الحكومة، ويتصرفون في مناطقهم، وكأن أزمة «كورونا» غير موجودة، لذلك كانت صداماتهم مع الشرطة أكثر عنفاً.

إذاً هي حالة غير معهودة في حياة نتنياهو السياسية، حيث تتجمع حوله كل هذه الغيوم السياسية مرة واحدة، فالرجل لم يعتد أن يخرج الشارع «الإسرائيلي» ضده، ولا أن يتحد مؤيدوه وخصومه في الساحات، ليهتفوا بسقوطه، بعد أن استنفد رصيده الذي حمله إلى رئاسة الوزراء على خلفية نجاحه في معالجة موجة «كورونا» الأولى. لكن فرحة نتنياهو الذي سارع إلى فتح الخزينة، وأقر حزمة من المساعدات لامتصاص الغضب المتصاعد ضده، وتآكل شعبيته، حسب آخر الاستطلاعات، تلاشت، لكن على ما يبدو أن كل هذه الإجراءات لم تفلح في امتصاص الغضب الشعبي ضده، فقد جاءت الموجة الثانية من الوباء لتبدد أحلامه، وتعمق أزمته، فأعداد المصابين تفوق الألف إصابة يومياً، وأعداد الوفيات تتزايد والحالات الحرجة إلى ارتفاع، فضلاً عن ضغوط المستوطنين الذين يطالبون بفرض السيادة على مستوطنات الضفة من دون الالتفات إلى موافقة واشنطن، أو موافقة «أزرق أبيض» وزعيمه جانتس.

لكن يبقى لضغط الشارع التأثير الأكبر في معادلة بقاء أو رحيل نتنياهو على الرغم من أن الرجل صاحب تاريخ طويل في إظهار الازدراء للاحتجاجات ضده، ويتصرف كما لو أنها غير موجودة، لكنه هذه المرة ربما يشعر بقلق أكبر فالحلقة حوله تضيق، وخصومه يتكاثرون، وأصوات المطالبين برحيله تزداد.