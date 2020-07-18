انطلاق مهرجان ليوا للرطب بدون زوّار والجوائز 8.2 مليون درهم

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس الجمعة، الدورة السادسة عشرة من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 23 يوليو الجاري، فيما تقتصر فعاليات الدورة الحالية على مسابقات الرطب والفواكه بدون زوار، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا.وقال اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الدورة الحالية من المهرجان تشهد توسُّعاً كبيراً من حيث المشاركة والفئات وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برفع قيمة جوائز وزيارة فئات الرطب والفواكه المشاركة بالمهرجان، وذلك استمراراً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بأن الزراعة مقوِّم أساسي من مقومات النهضة.

وأوضح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وجود عدد من الفعاليات المصاحبة الافتراضية خلال فترة المهرجان بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي منها عدد من المحاضرات الافتراضية، حيث سيتم نقل المحاضرات التوعوية الثقافية من خلال بث مباشر عبر منصة «متواصلين معاكم» التابعة لمجالس أبوظبي.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، أنه تم زيادة 60 جائزة وزيادة قيمة الجوائز النقدية لخمس فئات بالمهرجان، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.