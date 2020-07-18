جائحة «كورونا» أثرت في رعاية المصابين بأمراض أخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيمان عبدالله آل علي

أكد مختصون أن جائحة كورونا أثرت في عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية، والخاصة، وأثرت في تقديم الرعاية المباشرة للمصابين بأمراض أخرى بعيداً عن «كورونا»، سواء مرضى القلب والكلى، أو السرطان والجلدية، وحرصت المستشفيات على ابتكار سبل جديدة لضمان استمرار الرعاية للمرضى عبر التطبيب عن بعد، وتوصيل الأدوية للمنازل.

وأوضحوا أن الأطباء على مستوى العالم في التخصصات المختلفة تم توجيههم للعمل في أقسام (كوفيد19)، ما قلل عدد العيادات الخارجية وغرف العمليات. وأحد أبرز التأثيرات السلبية لعدوى «كورونا» قد أرخى بظلاله على مرضى السرطان، وتأخر التشخيص لديهم، ومرضى القلب والكلى، مؤكدين أن الخوف من التقاط العدوى شكّل عائقاً أمامهم لزيارة المستشفى وإجراء الفحوص المطلوبة.

أكد د.سهيل الركن رئيس جمعية طب الأعصاب الإماراتية، أن القطاع الطبي شهد تأثراً كبيراً بجائحة كورونا، حيث زاد عدد إدخال المرضى المستشفيات على مستوى العالم، بسبب «كورونا»، وترتب عليه عزل المجتمع تماماً عن النشاطات اليومية المعتادة، وعن النشاط الصحي المعتاد، وهذا أثر بالمجمل في عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية، والخاصة. وعلى مستوى الدولة، لاحظنا انخفاضاً في عدد المراجعين في التخصصات المختلفة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ولكن تم التغلب على ذلك من خلال استخدام تقنيات التطبيب عن بعد، وتوصيل الأدوية لهم، ما وفّر راحة لدى المرضى، وأتوقع خلال الفترة المقبلة عودة أكثر من ٨٠% من النشاط الصحي في الحكومي، والخاص، إلى طبيعته، وإجراء العمليات غير الطارئة، وزيارة العيادات الخارجية بشكل طبيعي، خاصة أن هناك تراجعاً في أعداد المصابين «بكورونا»، ما يسرع بنمو القطاع الطبي كما عهدناه سابقاً.



الخوف من العدوى



وأكد د.أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية، أن «كورونا» أثر في الحالات المرضية الأخرى، لأن التركيز في الفترة الحالية منصب على حالات «كورونا»، والخوف من تفشي العدوى في حال زيارة المستشفيات، والعيادات.

وقال إن الحالات الطارئة كانت تتلقى العلاج بشكل طبيعي، وفعلياً في فترة «كورونا» في عيادة الجلدية تم اكتشاف حالة مصابة بسرطان الجلد، وهذه الحالة لو تأخرت في التشخيص والعلاج لحين الانتهاء من «كورونا» لتدهورت الحالة.



تركيز على «كورونا»

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وأكد الدكتور طارق دوفان المدير الطبي في المستشفى الأمريكي، في دبي، أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها، تأثر جزء كبير من المرضى الآخرين، خاصة مرضى القلب، والكلى، والسرطان، والأمراض الجلدية، التي تحتاج إلى رعاية مستمرة، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تركيزهم على الوقاية من «كورونا» الذي سوف يكون له تأثير سلبي بالغ في صحتهم.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن أحد أبرز التأثيرات السلبية لعدوى «كورونا» قد ألقى بظلاله على مرضى السرطان، وتأخر التشخيص لديهم، حيث إن التشخيص المبكر يعد عاملاً أساسياً لعلاج المرض، وهو لا يزال في مراحله الأولى قبل انتشاره إلى أعضاء أخرى من الجسم.

وقال: إلى جانب هذه الفئة، هناك مرضى القلب، حيث تعتبر الزيارات الدورية والمتابعات أمراً ضرورياً يجب الالتزام به لضمان عدم تراجع الحالة الصحية للمريض، وهذا الأمر ينطبق على مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى عمليات غسل متكررة.

لذلك، فإن الخوف من التقاط العدوى شكّل عائقاً أمامهم لزيارة المستشفى وإجراء الفحوص الدورية المطلوبة، الأمر الذي جعل من عملية إدارة هذه الأمراض أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للعديد من الأخصائيين، والمرضى، على حد سواء.



العديد من التحديات



ذكر جايان. ك، الرئيس التنفيذي لدى «رايت هيلث» إن تأثير «كورونا» أدى إلى خلق العديد من التحديات بالنسبة إلينا، وهذه التحديات تتباين بالنسبة لمختلف المشغلين في دولة الإمارات بتفاوت جمهورهم المستهدف، ونطاق عملياتهم، وأسباب أخرى خاصة بهم. فيما يواجه المشغلون في الوقت الراهن بسبب «كورونا» تحديات كبرى نتيجة انخفاض عدد زيارات المرضى الخارجيين المصابين بأمراض القلب، والسرطانات، وغيرها من الحالات المزمنة، الذين يأتون لغرض المتابعة الدورية، وذلك لخوفهم من التعرض للعدوى.

وقال: على الرغم من صعوبة ضمان استمرارية الرعاية لهذا النوع من المرضى في الوقت الراهن، إلا أن هناك عدة سبل مبتكرة يمكن القيام بها، تتمثل منها في أحد أفضل السبل المبتكرة بزيادة عدد القوى الطبية العاملة لتلبية متطلبات هذه الفئة، وتعويض النقص في الكوادر الطبية الناجم عن وضع عدد كبير منها في خط الدفاع الأول للعناية بمرضى «كورونا»، ويجب علينا الاستثمار في سلامة موظفينا من أطباء وممرضين ومسعفين وكوادر فنية، وعمال نظافة، عبر تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية، لأن الحفاظ على سلامتهم يضمن لنا مواصلة تقديم الرعاية للمراجعين الآخرين المصابين بأمراض مزمنة وأمراض أخرى، ويجب وضع خطط احتياطية لعزل الموظفين الذين تظهر نتيجة فحصهم ب«كوفيد - 19» إيجابية، للحد من مخاوف المراجعين.



عدم القدرة على الحضور للعيادات الخارجية



قالت د. وداد نبيه احمد أخصائية أمراض صدرية في مستشفى الزهراء الشارقة، إن فيروس كورونا أثر بصورة واضحة في الأشخاص المصابين بأمراض أخرى في جميع أنحاء العالم لأسباب عدة، وهي الاحتياج للطاقم الطبي لعلاج مصابي «كورونا»، وعدم قدرة المريض على الحضور للعيادات الخارجية، وأماكن الفحص المختلفة خوفاً من الإصابة والتواجد في المستشفيات، وتخصيص جزء كبير من المستشفيات لمرضى «كورونا» نظراً لكثرة الحالات، وإلغاء المواعيد الطبية بسب توجه طاقم العمل لعلاج مرضى «كورونا».

وأضافت: قامت دولة الإمارات بضمان استمرارية الرعاية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة عبر صرف الأدوية للأمراض المزمنة لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى نقلل من فرصة تعرضهم للعدوى، ويمكن استلام الأدوية من الصيدلية ولا يشترط حضور المريض إلى المنشأة الصحية، وقامت بعض المنشآت بتطبيق نظام التواصل مع المريض، «التطبيب عن بعد».

وأضافت: لقد بدأنا، والحمد الله، إجرءات عودة بعض الأنشطة الصحية المختلفة بشكل تدريجي، مع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة، والصحة العامة، ويتم ذلك بناء على نتائج الوضع الصحي العام، ونسبة تضاؤل المرض.