شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو أمريكا لتشديد حظر الأسلحة إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي «إيريني»، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، متحيزة وليست جادة، وقالت إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة، فيما هبطت أمس، طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس،

وكان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قال أمس الأول الخميس إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا، وأن تندد بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية وموسكو بشأن القضية.

ورداً على تصريحات شينكر، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين: «ندعو شركاءنا جميعاً - وأولهم الولايات المتحدة - إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة».

وقالت فون دير مول: «تشارك فرنسا بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات».

ميدانياً، تتصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس. ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر ل«العربية» و«الحدث» عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

تقويض أحلام أردوغان

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إلى ذلك، جدد قادة المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أمس، ثقتهم الكاملة في قدرة الجيش المصري، على توفير الحماية للشعب الليبي، وتقويض أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج رئيس ما يسمى ب«حكومة الوفاق»، في الهيمنة على مقدرات وثروات ليبيا.

وأعلن قادة المجلس تفويضهم مجدداً، لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الإرهاب في ليبيا، مؤكدين خلال ندوة نظمتها، أمس، مؤسسة «الأهرام»، وحدة التراب والمصير بين مصر وليبيا.

وكشف الزعماء ، عن رفضهم طلباً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للاجتماع بهم في الدوحة في مارس الماضي، عقب اجتماع ترهونة في فبرايرالماضي، انطلاقاً من أهمية دور القبائل في المشهد الليبي، على مدى التاريخ السياسي للبلاد، خاصة في ظل غياب التنظيمات والأحزاب السياسية.

المصريون يفوضون السيسي

أعلن عدد كبير من المصريين خلال ال24 ساعة الماضية عن تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل العسكري في ليبيا وحماية الأمن القومي من الخطر.

وتصدر هاشتاج «أعلن تفويضي للسيسي» الأكثر تداولاً على موقع «تويتر» في مصر بعد كلمة الرئيس المصري، أمس الأول الخميس، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية.

يأتي ذلك، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خطوات مصر في ليبيا ودعمها للجيش الليبي غير مشروعة، وقال إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، على حد وصفه.

وأضاف أردوغان أن حكومته بصدد التحضير لإبرام اتفاق جديد مع حكومة الوفاق في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة.

ولم يوضح أردوغان طبيعة الاتفاق ولا كيفية رعاية المنظمة الدولية له. (وكالات)