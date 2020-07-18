شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنتصـر علـى «كورونـا» بالتقنيـات الذكيــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الدول الناجحة هي الدول التي تستعد للمستقبل، ويعني ذلك الاستعداد للاستفادة من الفرص السانحة من جهة، والاستعداد أيضاً للمخاطر والكوارث المفاجئة، من جهة أخرى.

ودولة الإمارات عملت منذ وقت مبكر على رفع مستوى المعرفة والجاهزية لدى المؤسسات الأمنية والصحية، من خلال الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم لمواجهة سيناريوهات الطوارئ، والأزمات العالمية المحتملة، وجاء التركيز على ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، بوصفها إحدى أهم الأدوات التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وأدركت أن الاستثمارات الذكية في الاستعداد والقدرة على التحمل يمكنها الحيلولة دون تحوّل المخاطر الطبيعية إلى كوارث بشرية، حتى حلّت الأولى إقليمياً، والثامنة عالمياً، على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس»، متقدمة على دول معروفة بتقدمها التقني، مثل كوريا الجنوبية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، واليابان، وهي تعمل اليوم على تنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، بأحدث التقنيات الحديثة.

لقد بذلت الدولة جهوداً حثيثة عبر تطويع التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة الفيروس التاجي الغادر، وتطبيق نهج الإدارة الذكية في كل القطاعات الحيوية لاحتواء الأزمة، وإنجاز المهام، وتلبية المتطلبات اليومية.

ويمكن القول إن الإمارات في إدارة أزمة «كورونا» اختطت نموذجاً خاصاً بها، فهي لم تسعَ إلى محاكاة أيّ نموذج، إنما اتبعت مسارها الخاص في إدارة الأزمة، وارتكز النموذج الإماراتي على مجموعة من الحلول التقنية التي حكمت استراتيجية مواجهة وباء «كورونا»، إضافة إلى حكومة رقمية يسّرت لجوء الناس، بشكل شبه كامل، إلى الخدمات الرقمية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارات، والهيئات الحكومية.

نقل التكنولوجيا للمجتمع

جاءت أزمة «كورونا» لتختبر ذكاء التكنولوجيا الإماراتية، وجاهزية الدولة للمواجهة، وقد تمكنت من اجتياز هذا الاختبار، وجابهت الأزمة العاصفة، من خلال توظيف التكنولوجيا بشكل ذكي، وسريع.

ووظفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، واستخدام التقنيات الرقمية، لتعزيز التدابير الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس، وخفض نسبة الإصابة بأي عدوى في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، يأتي في إطار مساعيها لدعم عملية التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية، وتعزيز آليات دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية، بتوظيف التقنيات الذكية، وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة نحو توفير الصحة الجيدة، والرفاه، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لريادة المستقبل.

أفضل دول العالم

ويقول المهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين، إن دولة الإمارات أثبتت أنها من أفضل دول العالم في التصدي لفيروس كورونا، باستخدامها التقنيات الحديثة في الكشف عن المرض، وتسخير إمكاناتها للحد من انتشاره، مشيراً إلى أنها تعاملت بحكمة وإنسانية في مواجهة انتشار الوباء.

وأضاف أن الحياة في الإمارات لم تتعطل خلال أزمة «كورونا»، وبدأت الدولة في ذروة الأزمة التي تجتاح العالم، تجني ثمار جهود سنوات من تعزيز البنية التحتية في التكنولوجيات الحديثة التي ضخت فيها استثمارات ضخمة طيلة العقد الماضي، ضمن مقاربة استشرافية لاعتمادها في تسيير شؤون الدولة، والشأن العام.

أنظمة المراقبة

توظيف الحلول الذكية والمبتكرة في مواجهة الوباء وإدارة الأزمة، شمل كل قطاعات الدولة، وفي هذا الإطار، استخدمت قوات الشرطة في الإمارات خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة.

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الخوذة الذكية

وأدخلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقنية مبتكرة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، عبارة عن خوذة ذكية، تمكّن المسعفين من قياس درجة حرارة المحيطين بهم، بمجرد النظر إليهم.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة، إن الخوذة الذكية تأتي ضمن جهود المؤسسة لتوفير أحدث الأجهزة، والمعدات الإسعافية في العالم، وتدريب مسعفي دبي عليها، وفق توجيهات القيادة، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية بالإمارة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتوسيع مجالات الابتكار، وتبني أحدث المنتجات لتحقيق استراتيجية الدولة، وتعزيز الإجراءات والتعليمات الوقائية التي اتخذتها للقضاء على الفيروس.

تصميم وإنتاج

نجح فريق بحثي يعمل بشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تطوير وتصميم وإنتاج مجموعة متنوّعة من أقنعة الوجه الواقية التي يمكن لمختلف القطاعات الاستعانة بها للوقاية من العدوى.

العزل المنزلي

وتتابع دائرة الصحة في أبوظبي الحالات المؤهلة للعزل المنزلي بساعات ذكية تتيح لفريق لمركز أبوظبي للصحة العامة، متابعتهم وتوفير المستلزمات الرئيسية لهم، كما أطلقت تطبيقاً على الهواتف الذكية للتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر، لحمايتهم وحماية المجتمع، وتحقيق فوائد الحجر المنزلي كاملة.

الثورة الصناعية

وقدمت الإمارات تجارب رائدة في تكنولوجيا الكوارث والأزمات خلال الجائحة.

وقال الدكتور إسماعيل الرمحي اختصاصي طب الطوارئ، إن التحول الرقمي يشكل عاملاً رئيسياً لتسريع الاستجابة الدولية للتصدي لوباء «كورونا»، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الإمارات تجلت قدرته على التعامل مع التحديات الطارئة في أزمة الفيروس من خلال الإدارة الذكية وتطويع التقنيات المتقدمة في المواجهة، لافتاً إلى أن الدولة حققت تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها لدفع القطاعات الحيوية في الدولة إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ثروة من الخبرة والرؤى في مجال التحول الرقمي، وتتطلع إلى تبادل تلك الخبرات والموارد والمعارف مع العالم لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الأزمة الراهنة، والتغلب عليها، مشيراً إلى إن رؤية القيادة الرشيدة ركزت دائماً على الاستباقية، وتعزيز الجاهزية، وتطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مراحل متقدمة، بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف: قدمت الدولة من خلال منظومة خدماتها الذكية نموذجاً يحتذى في القدرة على تلبية جميع متطلبات المجتمع واستمرارية الأعمال فيه، على الرغم من تطبيق أعلى درجات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.