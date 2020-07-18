مطالبات لواشنطن بالتوقف عن التصعيد بسوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أمس الجمعة، غارات على مواقع للقوات الإيرانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما ذكر مصدر بالمعارضة السورية، فيما دعت موسكو ودمشق واشنطن إلى التوقف عن تصعيد الوضع في سوريا.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية «شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غربي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرقي مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي». وأضاف أن «أصوات الانفجارات كانت قوية جداً وسمعت لمسافة تتجاوز ال30كم عن المنطقة، وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي».

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من جهة أخرى، أكدت روسيا وسوريا، أن الرجال في مخيم «الركبان» للاجئين، يضطرون للانضمام إلى الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الأمريكية.

وجاء في بيان مشترك، نشره أمس المقر الروسي-السوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين، أنه «من أجل الحصول على إمكانية العيش في الركبان، ولإطعام أسرهم، يضطر السكان الذكور في المخيم، للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة». وقد أدلى بهذه الشهادات مسلحون من العصابة المسلحة المعروفة باسم «مغاوير الثورة»، تسللوا إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية. وقال الشهود إن «المسلحين الخاضعين للسيطرة الأمريكية، يقومون عن قصد بخلق كل الظروف، التي تمنع غير الراغبين في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة، من الحصول على المساعدات الغذائية والطبية». ودعا الجانبان الروسي والسوري، الولايات المتحدة إلى التوقف عن الممارسات الهادفة لزعزعة استقرار الوضع في سوريا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، وتسليم السيطرة على جميع الأراضي السورية المحتلة، للحكومة السورية.

في غضون ذلك، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، ناقشا فيها المسائل المتعلقة بتسوية النزاع في هذا البلد. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن فيرشينين وبيدرسون بحثا بالتفصيل في المكالمة التي جرت بينهما الخميس «مجمل المسائل المتعلقة بدفع العملية السياسية إلى الأمام من قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأوضح البيان أن المسؤولين الروسي والأممي بحثا على وجه الخصوص التحضيرات للاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة الدستورية السورية في جنيف.(وكالات)